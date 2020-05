ONE PIECE e la strana missione dei Sei Guerrieri Volanti

Ci è voluto molto per l'introduzione del gruppo conosciuto come Sei Guerrieri Volanti, o Tobi Roppo in originale. Dapprima furono presentati solo X-Drake e Page One, poi ci fu una introduzione in cui non ci vennero mostrati i loro volti. Solo pochi capitoli fa di ONE PIECE abbiamo potuto conoscerli completamente con atteggiamento e fisico.

Come tutto il resto dei pirati delle Cento Bestie, anche questo gruppo di sei capitani si trova a Onigashima per celebrare il Festival del Fuoco. Nel capitolo 979 di ONE PIECE vengono convocati al cospetto di Kaido da King, che suggerisce al suo capo di sfruttare questo gruppetto di persone per una missione piuttosto particolare.

Il figlio di Kaido, Yamato, è sparito proprio prima del Festival ma sarà al centro di un annuncio importante e pertanto deve essere al fianco del padre in tempo per l'occasione. Sotto suggerimento di King quindi Kaido affida al gruppo dei sei di trovare Yamato e riportarlo dove deve essere. In cambio, sarà concessa loro la possibilità di affrontare una delle tre All Star, ovvero King, Queen e Jack, per rubarne la posizione.

Sasaki e Who's Who sembrano piuttosto felici della ricompensa della missione. Vedremo questi capitani affrontare Yamato oppure riusciranno a riportarlo dal padre senza ferirlo? La risposta potrebbe già giungere nel capitolo 980 di ONE PIECE previsto per domenica 24 maggio.