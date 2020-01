One Piece: una strana profezia per il successore di Gold Roger

Il personaggio di Gold Roger è stato per anni uno dei più enigmatici all'interno dell'opera del maestro Eiichiro Oda. Ultimamente, però , la nebbia che avvolgeva il personaggio si sta diradando grazie ad una serie di rivelazioni sul suo grande passato.

Gold Roger è l'unico uomo ad aver navigato in tutti i mari del mondo di One Piece, e ad aver messo piede sull'ultima isola, ribattezzata da lui stesso Laugh Tale scoprendo così la verità sul mondo. Un personaggio tanto carismatico quanto misterioso che fino ad ora non aveva avuto un flashback che potesse approfondire di più il suo passato, aprendo ai fan mille speculazioni e teorie. Del resto, Roger è colui che ha dato vita all'Era della Pirateria, creando una generazione di pirati sognatori che hanno preso il mare per cercare il suo mitico tesoro nascosto. Ci sarebbe adesso una profezia misteriosa che potrebbe suggerire un possibile successore del Re dei Pirati. Roger si reca da Nettuno e qui gli viene riferita dell'arrivo di un bambino che potrebbe unire tutti i mari. Roger probabilmente capisce a cosa la profezia si sta riferendo perchè ribatte "Sono certo che la voce dice la verità, qualcuno nascerà e ci supererà". Appare abbastanza chiaro che quel qualcuno sarà Monkey D. Rufy il nostro protagonista e candidato numero uno a diventare il prossimo Re dei Pirati. Del resto, le somiglianze tra i due sono davvero tante per pensare il contrario.

Voi cosa ne pensate di questa profezia? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo con gli avvenimenti del capitolo 969 di One Piece che continua il flashback di Oden e dei samurai di Wano.