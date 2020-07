ONE PIECE: una straordinaria fan-art immagina la battaglia finale tra Zoro e Kaido

La saga di Wano si sta lentamente avvicinando al suo culmine e non è poi così scontato assistere a una battaglia epocale prima che Eiichiro Oda decida di intraprendere un nuovo arco narrativo di ONE PIECE. Ma chi sarà il vero protagonista dello scontro con Kaido? Un fan prova a immaginarlo in un'epica illustrazione.

Nel corso del capitolo 985 la trama ha subito una brusca accelerata in quanto Kaido ha finalmente chiarito l'intento dell'alleanza con Big Mom, ovvero dare la caccia al mitico tesoro attraverso tutti i mezzi possibili e inimmaginabili. Ad ogni modo, la partnership con l'Imperatrice rende più difficoltosa l'impresa di una battaglia che, a questo punto della storia, dovrà comunque trovare un pretesto per avverarsi.

In parole povere, dunque, vi è molta incertezza in merito alla metodologia e al protagonista dello scontro con Kaido, motivo che ha spinto diversi appassionati a immaginare possibili riscontri nel manga. Uno di essi, curato dall'artista Chank11, ha scelto come avversario dell'Imperatore lo Spadaccino della Ciurma di Cappello di Paglia, Roronoa Zoro. Quest'ultimo, in particolare, è stato reinterpretato in chiave demoniaca, fenomeno da tempo accostato all'iconico personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa geniale illustrazione che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.