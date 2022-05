ONE PIECE: la straordinaria potenza del Gear Fifth nella statua di Showmaker

Il raggiungimento da parte di Monkey D. Luffy del Gear Fifth era un evento ormai atteso dall’intera community di ONE PIECE, ed Eiichiro Oda è riuscito a sorprendere ancora una volta tutti i lettori, aggiungendo informazioni eclatanti, aggiungendo valore ad una delle forme più originali ed esteticamente spettacolari mai raggiunte dal protagonista.

Il nuovo design di Luffy, legato al dio del Sole Nika, dove il colore predominante è il bianco, esteso anche ai vestiti, con capelli rappresentati come se fossero delle fiamme, e costantemente circondato da nuvole di fumo, ha immediatamente catturato l’attenzione della community, e dopo numerosi omaggi e fanart, sono state annunciate le prime figure e statue ufficiali dedicate al Gear Fifth.

L’ultima, annunciata dallo studio Showmaker e che trovate in calce, mostra Cappello di Paglia pronto ad attaccare l’avversario con un fulmine, catturato nella mano destra, e l’Ambizione dell’Armatura al braccio sinistro. Ad impreziosire il prodotto si trova una spettacolare base, un drago con dei led al posto degli occhi. La statua sarà disponibile in due versioni, in scala 1:4 al prezzo di 230 euro, e in scala 1:6 al prezzo di 355 euro, e arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

Per concludere vi lasciamo alle previsioni del capitolo 1049 di ONE PIECE, in arrivo su Manga Plus domenica 15 maggio.