ONE PIECE: lo straordinario potere di Sanji in una figure da oltre 500 euro

La storia di ONE PIECE si è plasmata attraverso le gesta di pirati leggendari. Ruolo che, lentamente, si sta trasferendo sulle spalle della Ciurma di Cappello di Paglia per mezzo delle loro straordinarie avventure. Eiichiro Oda, infatti, è riuscito a dare il giusto spazio a tutti i Mugiwara, nonostante le difficoltà narrative.

Gestire tanti intrecci non deve essere semplice per il sensei, eppure l'epopea di ONE PIECE non ha mai mancato di prestare le luci del palcoscenico ad ognuno dei componenti della ciurma. A tal proposito, i prossimi episodi dell'anime saranno incentrati su Zoro e su un attesissimo combattimento che, alla luce dell'ultimo trailer, sembra essere davvero straordinario.

Allo stesso modo, anche l'ultimo modellino della compagnia Gecko Studio sembra essere davvero affascinante, in quanto l'azienda ha voluto omaggiare lo chef dei Mugiwara, Sanji. Il pirata, infatti, è ritratto mentre sfodera un potentissimo calcio attraverso il Diable Jambe. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è proposta al pubblico al prezzo di 540 euro, a cui si sottraggono un centinaio di euro al preordine.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure dedicata a uno dei personaggi più importanti della ciurma di Rufy, vi piace?