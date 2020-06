ONE PIECE: uno straordinario Rufy è il protagonista dell'ultima figure di PTS Studio

È sempre bene ricordare come il successo di ONE PIECE non sia dettato unicamente dai milioni di lettori che settimanalmente leggono l'ultimo capitolo del capolavoro di Eiichiro Oda, bensì anche dal florido merchandising che accompagna il franchise da ormai decine di anni a questa parte.

Mentre l'anime di ONE PIECE torna finalmente sul piccolo schermo con un nuovo episodio che i fan attendevano ormai da più di due mesi, PTS Studio ne ha approfittato per lavorare all'ultimo modellino in scala della compagnia. Dopo aver ammirato la sconfitta di Barbanera in un action figure dedicata ad Ace, tocca ora al protagonista riprendersi le luci del palcoscenico.

Nelle scorse ore, infatti, l'azienda ha mostrato al pubblico una statuetta dedicata a Rufy, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Il noto pirata, dunque, è ritratto in posa spavalda mentre domina con la gamba sinistra su un forziere. Il modellino è disponibile in due varianti, in scala 1:6 e 1:4, proposti rispettivamente al prezzo di 290 e 540 euro. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata più da vicino alla statuetta nella galleria di immagini sempre qua sotto.

La figure è prevista alla spedizione nel primo quadrimestre del 2021 ma è già preordinabile attraverso un messaggio privato a Iker Logan, rintracciabile in fondo alla pagina. E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione a cura di PTS Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.