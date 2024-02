One Piece: lo strapotere di Brogi e Dori allude ad un prossimo trionfo dei Mugiwara?

Nella saga corrente di One Piece, pochi eventi hanno messo in moto uno sviluppo così dirompente come l'intervento di Brogi e Dori: sia per quel che riguarda la rimodulazione della scala dei valori sull'isola, sia per la delineazione dei destini futuri dei Mugiwara. E lo strapotere di cui godono appare quasi incontrastabile, anche tra il resto dei giganti.

In tal senso, la natura dell'intervento su Egghead dei due esseri mastodontici non è confinabile (e non è di certo poco) alla necessità di Oda di rivelare già nel capitolo 1106 l'entità del prossimo arco narrativo di One Piece – ovvero Elbaf – ma va oltre a questo livello simbolico, proprio perché nella sua linearità suggerisce uno scardinamento dei rapporti di forza sull'isola, a favore – come è lecito supporre – della ciurma di Rufy. Sappiamo, infatti, quanto Brogi e Dori, in qualità di esponenti della razza guerriera più eminentemente indomita dell'universo di One Piece, grazie allo strapotere che li contraddistingue possono invertire l'andamento delle battaglie a cui prendono parte, e la semplicità (quasi imbarazzante) con cui hanno contribuito a soggiogare i pirati di Kidd ne costituisce a riguardo una testimonianza evidente.

Ma se il loro intervento – tanto improvviso quanto sovversivo – ha suggerito in One Piece 1106 la vittoria dello schieramento dei Mugiwara, o comunque ha determinato l'approssimazione di un trionfo, che fino a pochi capitoli fa appariva alla stregua di una chimera, la ragione è da individuare proprio nel posizionamento gerarchico degli esseri mastodontici, soprattutto dopo le rivelazioni presentate da Oda nelle ultime settimane. Sappiamo, infatti, quanto i giganti si configurino nella mitologia di One Piece come la razza guerriera più potente e temibile mai esistita, di cui i Pirati Giganti Guerrieri rappresentato l'élite, il punto apicale di una stirpe che si è ritagliato un posto indissolubile nell'immaginario collettivo del manga, proprio attraverso la supremazia combattiva data dalla loro ineguagliabile vigoria fisica.

Da questa prospettiva, le (numerose) immagini di obliterazione attraverso cui l'autore sta materializzando l'inesorabile disfatta dello schieramento dei marine - che si vedono privati della stessa Flotta con cui avrebbero dovuto soggiogare i Mugiwara per mezzo di un assedio dalle dimensioni senza precedenti storici – testimoniano proprio le ricadute (iconografiche, ma anche narrative) che l'approdo su Egghead di Brogi e Dori sta esercitando sul prosieguo della narrazione. Soprattutto se lo leghiamo all'avvento di altre figure egualmente nefaste (agli occhi dei marine) come Kashii e Oimo, a cui lo schieramento avversario sta faticando nel trovare una contro-risposta efficace, che porti il conflitto ad invertire l'inerzia della battaglia, di cui i giganti sembrano avere il pieno controllo.

Ma l'approdo sull'isola del Futuro dei due alleati di Shanks si apre ad un livello ulteriore, di natura perlopiù simbolica. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa nasconde l'intervento di Brogi e Dori in One Piece, la possibilità che gli esseri mastodontici siano accorsi in aiuto ai Mugiwara per incontrare l'unica figura “divina” in grado di giudicare chi sia il più potente tra i due (cioè Rufy/Nika) non solo si pone in totale continuità con ciò di cui ci ha reso conto finora Oda, ma potrebbe sublimare quella connessione “ancestrale” che ha portato Joy Boy (di cui Cappello di Paglia è l'incarnazione) a rivelare la propria identità (e gli obiettivi che ne hanno governato le azioni “anarchiche”) ai membri appartenenti all'iconica stirpe di Elbaf. Suggerendo così per loro una valenza che va oltre il “mero” strapotere combattivo con cui stanno obliterando le fila avversarie.