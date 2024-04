One Piece: quali strategie adotteranno i Mugiwara per fuggire da Egghead?

Se c'è un assunto che la rivelazione delle forme yokai degli Astri di One Piece ha messo in moto nel manga, è la necessità, da parte dei Mugiwara, di abbandonare nell'immediato futuro un'isola destinata ad implodere. E proprio nel capitolo 1111 Eiichiro Oda ha gettato luce sui percorsi di fuga a cui i protagonisti voteranno le proprie strategie di ritirata.

Considerate le forze in campo, e l'evidente disparità di potenziale tra i due schieramenti, siamo portati a credere che la battaglia tra Mugiwara e Gorosei sarà rimandata alle successive saghe di One Piece, anche perché, se davvero l'arco di Egghead dovesse culminare con un confronto diretto (ed esteso) tra la ciurma di Rufy e le forme “demoniache” degli Astri, ciò a cui assisteremmo sarebbe uno scontro brutalmente impari. Ecco allora che il mangaka, conscio della necessità di rimandare il conflitto ad un momento futuro, ha iniziato a tracciare negli ultimi capitoli delle traiettorie di fuga lapalissiane, su cui però occorre ragionare, proprio perché potrebbero alludere all'avvento di percorsi opposti - o comunque differenti – per i singoli membri dell'equipaggio.

In piena continuità con la diaspora osservata ai tempi dell'Arcipelago Sabaody – ma del resto, come abbiamo analizzato nell'articolo in cui ripercorriamo le interconnessioni tra Egghead e Sabaody in One Piece, le due saghe risultano sovrapponibili sia dal punto di vista ideologico, che puramente narrativo – anche qui i componenti dell'equipaggio si trovano costretti a fuggire dall'isola, secondo vie e modalità differenti. Del resto, l'avvento improvviso dei Gorosei ha rimodulato qualsiasi piano di fuga, determinando una netta spaccatura tra le due metà di Egghead: tanto che buona parte dei Mugiwara (tra cui Nami, Chopper, Usopp e Zoro) sembrano destinati a lasciare le sponde dell'isola attraverso la Sunny; mentre coloro che si trovano in prossimità del Fabriophase – come Rufy, Sanji e Franky – dovranno individuare delle modalità di fuga alternative, se vorranno sfuggire al giogo dei Gorosei.

Da questa prospettiva, l'intervento di Brogi e Dori in soccorso di Cappello di Paglia ha delineato, agli occhi del protagonista, la necessità di lasciare le sponde di Egghead, e di raggiungere le soglie della prossima isola – coincidente, con tutta probabilità, con Elbaf – seguendo una traiettoria diversa da quella che perseguiranno i suoi compagni ubicati nei pressi del Labophase. E dal momento che i due esseri mastodontici hanno appena suonato il “corno della ritirata”, è lecito pensare che Rufy salperà per l'isola dei Giganti insieme agli alleati di Shanks.

Quando poi si pensa alle strategie di fuga, bisogna tenere in considerazione un ulteriore elemento: vale a dire Kuma. Nel caso in cui Orso - che si trova in prossimità del protagonista – arrivi a sacrificare la propria vita pur di assicurare l'incolumità di Rufy e in particolare della figlia Bonney, non è improbabile pensare che potremo qui assistere ad una reiterazione – ma con esiti differenti – del gesto salvifico con cui Kuma mise al riparo i Mugiwara dallo scalco del Governo ai tempi di Sabaody. Azione, questa, che consentirà ad una porzione di ciurma di trasferirsi istantaneamente su Elbaf, in attesa dell'arrivo dei loro compagni.

