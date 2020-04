ONE PIECE: la straziante morte di Ace riprodotta in un esilarante cosplay low budget

Quello di ONE PIECE è un franchise oramai conosciuto in ogni angolo del mondo, un'epopea senza fine che grazie al duro lavoro di Eiichirō Oda ha visto il sopraggiungere di un manga e di un adattamento animato che hanno saputo conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori grazie ai personaggi e alle storie narrate.

Con una fanbase tanto enorme, non dovrebbe stupire che ogni giorno escano letteralmente centinaia di lavori fanmade, tra fan-art e cosplay semplicemente strepitosi, capaci di catalizzare l'attenzione del pubblico. Spesso e volentieri si viene in contatto con prodotti realizzati con una tale qualità che si rimane semplicemente a bocca aperta... ma non è questo il caso che abbiamo preso in questione oggi.

Quello di @lowcostcosplayth è un nome assai famoso che molti tra voi potrebbero conoscere, cosplayer estremamente conosciuto per i suoi lavori - spesso anche d'incredibile qualità - che si caratterizzano tutti per il venir realizzati con un budget quasi nullo. La parola d'ordine è sempre "inventiva", e anche questa volta l'utente non è stato da meno. lowcostcosplayth ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie d'immagini - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - nel quale è possibile godere di un particolare e geniale cosplay dedicato a uno dei momenti più strazianti nella storia di ONE PIECE, ovvero la morte di Ace. Grazie a un attento lavoro affiancato da tanta fantasia, il cosplayer è riuscito a riprodurre un momento storico con inaspettata fedeltà e che, com'era facilmente prevedibile, ha saputo guadagnarsi gli elogi di moltissimi fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Nami di ONE PIECE è recentemente finita al centro di un'interessante gara di cosplay che ha saputo guadagnare moltissime attenzioni. Inoltre, in questi ultimi giorni ha fatto assai parlare la light novel di ONE PIECE, attraverso la quale è stato possibile entrare in contatto con Nico Robin ai tempi dell'Armata Rivoluzionaria.