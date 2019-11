ONE PIECE: una strepitosa statua di Luffy a grandezza naturale arriva al Jump Festa 2020

Secondo quanto condiviso da un fan su Twitter sembra che al Jump Fest 2020 sarà presente una bellissima statua a grandezza naturale di Monkey D. Luffy, protagonista della celebre serie ONE PIECE nella forma Snakeman Gear Fourth, vista per la prima volta durante l'arco narrativo di Whole Cake Island.

L'utente @itakon_figures ha condiviso sul suo account Twitter una locandina che annuncerebbe la presenza, alla prossima Jump Festa, di una statua basata sulla figure del capitano dei Mugiwara basata sulla forma utilizzata nello scontro con Katakuri, figlio dell'imperatrice Big Mom . Per chi non lo sapesse, la Jump Festa è una convention che si tiene annualmente nella città di Tokyo, organizzata dalla stessa Shueisha, casa editrice della rivista Weekly Shonen Jump, tra le cui pagine passano i manga più promettenti e quelli più seguiti.

L'importanza di una tale fiera è immensa, infatti tra gli ospiti ci sono alcuni dei mangaka più ammirati, e soprattutto, vengono presentate nuove serie, nuovi film e anche molti articoli di merchandise inediti. In un luogo dove è possibile trovare tutto questo, non sorprende sapere che ci sarà una statua alta più di 2 metri, stando almeno a quanto affermato nel post, dedicata ad uno dei protagonisti più iconici del fumetto giapponese. Sembra inoltre che il design potrebbe essere ispirato a quello della figure appartenente alla linea P.O.P., Portraits of Pirates.

Ricordiamo che ONE PIECE è attualmente al capitolo 961, dove è in corso il terzo atto dedicato al Paese di Wa, e che l'ultima pellicola, ONE PIECE Stampede, qui recensita, ha ottenuto un successo straordinario, diventando la più redditizia della saga.