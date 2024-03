ONE PIECE, lo strepitoso Haki di Shanks il Rosso spiegato bene

Shanks il Rosso si è guadagnato fama e potere, espandendo il proprio dominio nelle acque del Nuovo Mondo, e diventando uno degli Imperatori. Sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo di debutto di ONE PIECE, Shanks ha dimostrato di avere spiccate abilità, soprattutto nell’utilizzo dell’Ambizione, di cui può vantare una maestria senza pari.

Sebbene Eiichiro Oda abbia mostrato solo in parte le reali capacità di Shanks, dalle poche occasioni in cui è stato dipinto in azione è evidente l’incredibile livello raggiunto nell’uso dell’Haki, in ogni sua forma. Ovviamente sfruttarla è solo una delle tante abilità che contraddistinguono gli Imperatori rispetto agli altri pirati, tuttavia, Shanks sembra aver raggiunto un livello inedito persino per i suoi rivali.

Ripensando alle origini dell’opera, il Rosso è il primo personaggio a usare l’Ambizione del Re Conquistatore, per salvare Luffy da un mostruoso Re del Mare, e ha avuto, di conseguenza, molti anni per approfondirne l’utilizzo. Un’altra grande prova della sua maestria si è vista successivamente, contro i Pirati di Barbabianca, e contro l’Imperatore Newgate in persona, dato che il loro confronto ha generato uno squarcio nel cielo, diventato poi simbolo dell’impatto tra due potenze del genere.

Per sottolineare quanto Shanks sia forte e un vero maestro nell’arte dell’Ambizione, basti pensare che ha raggiunto il titolo di Imperatore, fronteggiando alcuni dei pirati più temibili dell’era moderna, senza avere accesso alle capacità derivanti da un frutto del diavolo, e privato di un braccio. Se Barbabianca poteva vantare il devastante Gura Gura, passato ora in mano a Barbanera, Big Mom il Soru Soru, e Kaido il Woh Woh modello drago azzurro, il più giovane tra i vecchi Imperatori non ha mai avuto accesso ad abilità del genere.

Ciò conferma la sua immensa preparazione nell’uso dell’Haki, dalla quale derivano delle importanti peculiarità. Una delle tecniche elaborate da Shanks è infatti la distruzione dell’Ambizione della percezione altrui attraverso uno specifico e mirato utilizzo dell’Ambizione del Re Conquistatore. Sembra che riesca a farlo espandendo a dismisura l’aura del proprio Haki o intimidendo i nemici a tal punto da privarli della concentrazione necessaria a vedere il futuro, un’altra arte in cui Shanks eccelle.

Infatti, Shanks possiede un controllo invidiabile anche dell’Haki della percezione, come dimostra nel confronto con Eustass Kidd, e nell’arco narrativo di Egghead, dove riesce a vedere nel futuro di ben 10 secondi. Questo lo pone ben al di sopra di altri grandi esperti di questo tipo di Ambizione, come Kaido e Katakuri.

Infine, ciò che rende Shanks, con molta probabilità, il miglior utilizzatore dell’Haki nella serie, è la sicurezza con cui infonde i propri attacchi con l’Ambizione del Re Conquistatore, causando enormi danni agli avversari, e addirittura ad estenderne il raggio d’azione di molti metri, come fatto alla fine dell’arco di Wano, in cui intima all’Ammiraglio Ryokugyu di allontanarsi dall’isola per consentire a Luffy e ai Mugiwara di riprendersi con tranquillità.