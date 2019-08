ONE PIECE: Strong World, Edizioni Star Comics si prepara al lancio dell'Anime Comic!

Dopo il recente annuncio riguardante l'uscita italiana di Fairy tail: 100 Years Quest, Edizioni Star Comic ha svelato un'altra fantastica uscita settembrile. Senza perderci in chiacchiere, andiamo dunque a leggere il Comunicato Stampa dedicato al lancio dell'anime comics italiano di ONE PIECE: Strong World.

"ONE PIECE: Strong World è il decimo film ispirato alla serie manga ONE PIECE, opera del celebre maestro Eiichiro Oda. A settembre ecco arrivare finalmente in Italia la miniserie a colori in due volumi tratta dalla pellicola del 2009, basata su un soggetto originale del maestro Oda. Siete appassionati dell’incredibile saga che vede protagonisti Rufy e i suoi compagni? Allora non potrete perdere l’anime comics!".

Per chi non conoscesse il film di ONE PIECE: Strong World, la sinossi scritta dalla casa editrice descrive così l'opera: "Sul mare Rufy e compagni si imbattono in una colossale nave volante! Il malvagio capitano Shiki rapisce la navigatrice Nami e grazie ai poteri del Frutto Fuwa Fuwa, in grado di far levitare qualunque cosa, fa volare via gli altri membri della ciurma separandoli l’uno dall’altro! I pirati di Cappello di Paglia si ritrovano così su un’isola sconosciuta... in cui vige la legge della giungla!".

L'Anime Comic sarà disponibile a partire dal prossimo 4 settembre in fumetteria, edicola e su Amazon. Il primo fumetto della miniserie a colori sarà lungo 256 pagine e sarà acquistabile ad un prezzo speciale di 9,90€. Il link per l'acquisto online è reperibile qui sotto.