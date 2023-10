ONE PIECE Strong World: l'episodio 0 è ora disponibile su YouTube

Nel 2009 l’universo piratesco di ONE PIECE tornava nelle sale cinematografiche con un film intitolato Strong World. A distanza di 14 anni dall’uscita quel lungometraggio animato resta tra i più apprezzati del franchise, anche per le importanti aggiunte sul passato del mondo, raccontate in un OAV molto speciale.

Arrivato in Italia come ONE PIECE - Avventura sulle isole volanti, il film in questione presenta un antagonista inedito, il Leone d’oro Shiki, ed è proprio attorno alla sua figura che si sviluppano gli eventi accaduti venti anni prima del presente della narrazione. Inizialmente proposto sotto forma di tankobon speciale, ONE PIECE 0, un omaggio che sarebbe stato dato al primo milione e mezzo di spettatori giapponesi che si sarebbero recati in sala, il racconto prequel ricevette poi anche un adattamento animato, e finalmente chi non l’ha visto al tempo può recuperarlo in maniera totalmente legale e gratuita.

Sul canale YouTube ufficiale di ONE PIECE, infatti, è stato caricato l’episodio in questione, dove viene presentato un confronto tra Shiki e colui che sarebbe diventato il Re dei Pirati, Gol D. Roger in persona. L’OAV, della durata di circa 18 minuti, sarà però disponibile fino al 14 gennaio 2024. Avete quindi tre mesi di tempo per recuperare una storia affascinante, avvincente, e che aggiunge dettagli, anche se pochi, alla figura di Roger e al passato del Nuovo Mondo. Fateci sapere se lo recupererete nei commenti.

