ONE PIECE: Strong World, Star Comics presenta il secondo volume del manga

Star Comics ha annunciato tramite un comunicato ufficiale quando il secondo volume di ONE PIECE: Strong World Il Film - Avventure sulle isole volanti - Anime Comics, speciale anime comic a colori diviso in due volumi tratto dal decimo film di ONE PIECE, giungerà in italia il 2 ottobre 2019.

Rufy e compagni si sono ritrovati davanti a una gigantesca nave volante, Nami è stata rapita e i membri della ciurma sono stati separati l’uno dall’altro… Come faranno ora a sconfiggere il malvagio capitano della nave?

Secondo quanto annunciato dalla società, il manga sarà acquistabile in fumetteria, libreria e Amazon al prezzo di 9,90€. Qui di seguito potete invece leggere la sinossi ufficiale dell'opera:

"Rufy e compagni si sono scontrati col leggendario capitano Shiki riportando una sonora sconfitta. Nami, per proteggere i suoi amici e il suo paese natale, decide di mettersi al suo servizio... Il malvagio pirata può ora dare il via al piano cui ha atteso per vent’anni e che gli permetterà di rovesciare il Governo Mondiale e distruggere il Mare Orientale. Riusciranno Rufy e gli altri a sventare i suoi malefici intenti?!"

One Piece è un famoso manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato ufficialmente pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è invece curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato alla realizzazione di un amatissimo e famosissimo adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è invece edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012, ottenendo anche da noi un incredibile successo. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Inoltre, il franchise ha visto il sopraggiungere di un nuovo film animato intitolato ONE PIECE: Stampede, giunto recentemente nelle sale nipponiche. Nel caso in cui non doveste conoscerlo, qui di seguito potete leggere la sinossi della pellicola:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."

