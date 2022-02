ONE PIECE, ecco lo struggente messaggio di un fan ucraino su Reddit

L'attuale guerra in atto tra la Russia e l'Ucraina sta gettando un'ombra oscura in tutto il mondo. La capitale ucraina Kiev è stata presa di mira da diversi bombardamenti dell'esercito russo, gettando nel panico gli innocenti cittadini. Vittime di un terribile conflitto di cui non hanno colpe, gli abitanti di Kiev vivono nel terrore.

Un povero ragazzo ucraino, nonostante i bombardamenti e l'imperversare della guerra, ha rivolto un pensiero a ONE PIECE attraverso il suo account Reddit. La passione verso il manga di Eiichiro Oda ha scatenato nel giovane una reazione di pancia, e nel suo messaggio leggiamo tutta l'infinta amarezza e la convinzione che, probabilmente, la sua vita terminerà prima della conclusione di ONE PIECE.

"Non voglio morire prima di conoscere il finale di ONE PIECE" scrive il ragazzo su Reddit. "Cazzo. Non voglio morire. Ho molti rimpianti nella mia vita, ma uno dei più grandi è sapere che morirò senza sapere cos'è veramente il ONE PIECE. Ragazzi, è stato davvero un lungo viaggio, pieno di divertimento. Spero che tutti quanti viviate abbastanza per vedere la fine del viaggio. Sento delle esplosioni fuori, e penso che questa possa essere la fine del mio, di viaggio. Addio, nakamas!"

Condanniamo assolutamente la guerra, e speriamo che questo povero ragazzo ucraino sia ancora in vita, e possa vedere il finale della sua opera preferita. One Piece prosegue ininterrottamente dal 1997, e proprio ieri è uscito il capitolo 1041 su MangaPlus.

Vi lasciamo alle informazioni su One Piece 1042.