ONE PIECE: la struggente morte di Ace nella figure di Legendary Collectibles

ONE PIECE è un'opera che non manca di momenti struggenti e di scene emotivamente intense, alcune delle più forti all'interno della Saga della Guerra di Marineford dove il protagonista, Rufy, ha affrontato quella che ancora oggi continua ad essere la sua battaglia più difficile: la morte del fratello per mano di Akainu.

La sua dipartita, insieme a quella di Barbabianca, è stata talmente sentita che in Giappone hanno eretto persino delle tombe in onore dell'Imperatore e di Ace. Eppure, quel toccante momento ha segnato in maniera indelebile il capitano dei Mugiwara che ha così deciso di intraprendere un lungo allenamento prima di rincontrarsi con i membri della sua ciurma affinché una cosa del genere non si ripeti mai più.

A tal proposito, Legendary Collectibles Studio ha colto l'occasione per realizzare un modellino in scala che ricostruisce l'esatto momento della morte di Ace tra le braccia di Rufy. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è alta appena 30cm e realizzata nei minimi particolari. La cura ai dettagli tende tuttavia a far lievitare il prezzo a poco meno di 500 euro con un acconto di 150 euro da riservare al momento del preordine.

