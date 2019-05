ONE PIECE: una stupenda illustrazione ci mostra lo scontro tra Luffy e Magellan

La discesa di Luffy negli inferi di Impel Down alla ricerca del fratello Ace è forse uno dei momenti più celebri e significativi di tutto ONE PIECE. Ed il suo culmine, giunto con lo scontro con Magellan, è difficilmente dimenticabile dagli gli appassionati.

Magellan, l'allora direttore della letale prigione di Impel Down (in seguito è stato declassato a vicedirettore, carica che ricopre tuttora), mostra tutta la sua potenza in questa realizzazione, che, anche grazie alle tinte utilizzate, assume tratti marcatamente horror, visibili in particolare dalla figura di Luffy. Cappello di Paglia giace infatti straziato, apparentemente senza vita, ai piedi del carceriere, sopraffatto dal suo potere speciale.

Magellan ha ingerito il frutto del diavolo Doku Doku, della categoria del Paramisha; il quale gli permette di emettere e di manipolare grandi quantità di gas, sia in forma gassosa che in forma liquida. Questo frutto gli dona così un enorme potere, al quale si aggiungono però anche alcune piccole controindicazioni (su tutte i gravi e frequenti problemi di diarrea).

Nel mentre, ricordiamo ai lettori che la trasposizione animata della fatica di Eiichirō Oda è prossima alla saga di Wano, come ci dimostrano le recenti immagini promozionali diffuse. Alquanto curioso, infine, il caso dell'account Twitter Japan, che ha salutato il periodo Heisei postando un'immagine di Monkey D. Rufy.