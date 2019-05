ONE PIECE, una stupenda pubblicità diventa virale!

Quando un franchise diventa anche un potentissimo brand economico, non diventa neanche un mistero il motivo per il quale un'azienda usi un nome per sponsorizzarne un proprio prodotto. Questo è il caso di ONE PIECE, divenuto il tema di una pubblicità noodle spopolata sul web con un'attenzione pazzesca.

Vi avevamo già raccontato, qualche giorno fa, di una pubblicità noodle a tema ONE PIECE, in versione molto più grezza ma che aveva, sin dalla sua prima condivisione, allarmato gli appassionati circa lo strepitoso e originale design che la clip animata conteneva. Infatti, il video promozionale si rivela essere adesso molto più di quello che credevamo, anzi, pare che ci sia dietro una storia che sta iniziando a prendere una forma chiara e concreta.

La pubblicità in questione, che si è arricchita di un nuova puntata uscita questa mattina presto e che potete trovare in calce alla news, sembra raccontare le avventure dello studente Zoro, un ragazzino con il sogno di diventare il miglior spadaccino della scuola che, a seguito di una sconfitta, si allena duramente per raggiungere il suo obbiettivo. Ed è durante questa fase che il giovane fa la conoscenza di un ragazzo misterioso, caratterizzato da un cappello di paglia, che si appresta ad avvicinarsi a Zoro mentre mangia una porzione di noodle. Inutile dirvi chi sia il personaggio misterioso, nient'altro che Rufy, in abiti casual che da un tocco ironico e iconico all'eroe della saga più prolifera al mondo.

ONE PIECE continua ad acquisire consensi e a vincere trofei di ogni tipo, seppur non tutti i record che il manga ottiene siano piacevoli come ci ricordano i fan. Ma l'unica cosa certa è che l'opera di Eichiro Oda è un fenomeno di massa, un titolo in grado di catturare nella sua influenza appassionati e aziende di ogni tipo.