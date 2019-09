ONE PIECE: uno stupendo paio di Nike fan made per omaggiare i Mugiwara

Un fan ha voluto dedicare un paio di sneakers alla serie di ONE PIECE , con un artwork fatto particolarmente bene. Scopriamo insieme i dettagli.

ONE PIECE è considerato uno dei franchise più famosi e importanti, non solo nel mondo anime e manga, ma anche per ciò che riguarda l’intrattenimento in generale. Col successo strepitoso della serie, non è difficile trovare in rete diversi artwork e vere e proprie storie fan made, e anche merchandise creato appositamente per omaggiare i Mugiwara. Rientra nell’ultima categoria l’ultima creazione di un fan, un paio di Nike sneakers, impreziosito da tutta la ciurma di Cappello di Paglia.

L’utente CoolSTO66 ha condiviso Reddit, l’immagine delle scarpe, in cui i personaggi vengono perfettamente rappresentati, e con dietro una cornice contenente le pagine della morte di Portuguese D. Ace, che ha segnato la fine dell’arco di Marineford. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Ultimamente l’opera di Eiichiro Oda è in un momento d’oro, sia con l’uscita dell’ultima pellicola ONE PIECE: Stampede, di cui vi segnaliamo i nostri riassunti dettagliati, sia con il nuovo arco narrativo di Wano Country. Nonostante il manga sia molti più avanti rispetto all’anime, non ci sono dubbi nell’affermare che si tratti di una delle storie più importanti dell’intero franchise, segnata anche dalla presenza degli imperatori Big Mom e Kaido come villains.