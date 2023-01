ONE PIECE: Stussy ha mangiato un Frutto del Diavolo oppure no?

Il mangiare un Frutto del Diavolo in ONE PIECE porta a tanti vantaggi, che variano a seconda della tipologia di frutto mangiato. Ci sono i Rogia, che consentono il controllo di un elemento naturale, ci sono gli Zoo Zoo che permettono di trasformarsi in un animale, e poi ci sono i Paramisha che sono i più variegati di tutti.

Quindi non c'è un singolo frutto più potente, ma ci sono tanti Frutti del Diavolo più forti della media, anche se molto dipende da come vengono utilizzati. Ed Eiichiro Oda continua a inserirne tanti in ONE PIECE, con la storia che man mano va avanti. E ora l'attenzione verte su Stussy, l'agente della CP0 che ha rivelato a sorpresa la sua vera natura. La donna bionda e giovane ha tirato fuori due ali da pipistrello nell'ultimo capitolo del manga, e in aggiunta sembra che il suo morso sia in grado di far addormentare.

Stussy ha mangiato un Frutto del Diavolo? È da questo che dipende il potere mostrato nei recenti capitoli? La risposta arriva da ONE PIECE 1073. La donna non afferma né nega nessuna ipotesi, tuttavia è spiegato chiaramente che il suo rossetto è fatto di agalmatolite, una sostanza che indebolisce chiunque abbia mangiato un Frutto del Diavolo, ed è così che riesce a far addormentare Kaku con tanta facilità. Indebolendo la giraffa, ha potuto mordergli il collo molto più agilmente, addormentandolo.

Ciò fa capire che c'è ancora grande mistero intorno a Stussy e che i suoi poteri in realtà non derivino da un Frutto del Diavolo bensì dalle caratteristiche di una razza ancora sconosciuta, magari una di quelle cercate da Big Mom.