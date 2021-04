ONE PIECE: Su Crunchyroll disponibili le puntate della saga di Water 7

Dopo le vicende del nuovo capitolo di ONE PIECE i molti fan del manga di Eiichiro Oda sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia della famosa ciurma di pirati, nel frattempo vi segnaliamo che sono disponibili nuove puntate dell'anime su Crunchyroll.

Nel catalogo del celebre sito streaming degli anime sono state introdotte le puntate al completo della saga di Water 7: si tratta di 118 episodi che ci mostreranno le vicende di uno dei momenti più importanti di ONE PIECE, la ciurma di Luffy sarà infatti accusata di aver assassinato Iceburg, il sindaco della città, in particolare perché tra i killer è stata vista anche Nico Robin. I protagonisti cercheranno anche di far riparare la loro nave, conoscendo così Franky, carpentiere famoso per la sua abilità nel modificare le imbarcazioni.

Gli appassionati che non hanno mai visto questa parte delle avventure di Luffy e gli altri potranno quindi scoprire questa saga con un account premium di Crunchyroll, inoltre nel sito sono anche presenti gli episodi più recenti dello show, che ha raggiunto la quota di 969 puntate. Nei giorni scorsi inoltre è stata annunciata anche una nuova light novel dedicata a ONE PIECE e incentrata sulle protagoniste femminili del manga, mentre ecco alcuni artwork condivisi da Eiichiro Oda.