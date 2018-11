ONE PIECE: la Sunny è in pericolo nell'anteprima dell'episodio 864

L'anime di ONE PIECE sta coprendo l'ultima parte dell'arco narrativo di Whole Cake island, e la situazione per i membri della ciurma di Cappello di Paglia a bordo della Thousand Sunny non è delle migliori. L'ultima puntata ha visto una furiosa Big Mom saltare a bordo della nave, e nell'episodio 864 vedremo le conseguenze di questo assalto.

La prossima puntata della serie sarà intitolata "Finalmente si scontrano! L'imperatrice del mare contro la ciurma di Cappello di Paglia!", e stando a quanto riportato nell'anteprima dell'episodio 864, che potete trovare comodamente in apertura della news, Big Mom causerà seri danni alla Thousand Sunny.

La voce narrante dell'anime afferma infatti che Big Mom "distruggerà tutto ciò che può" e che la nave prenderà addirittura fuoco. Degno di nota è il fatto che, a causa di questo assalto a opera dell'Imperatrice, Jinbe prenderà attivamente parte all'azione, sfoggiando tutta la sua forza. Durante il trailer preview ci viene infatti dato un piccolo indizio su questo scontro.

L'indizio è che Big Mom appare completamente bagnata dalla testa (dove le fiamme di Prometeo sono state spente dall'acqua) ai piedi, e con sguardo furente (ancora più del solito) squadra Jinbe che si trova poco distante da lei. I fan del manga sanno che questo è solo l'inizio della battaglia per la salvezza della Thousand Sunny, e che lo scontro sarà pieno di sorprese interessanti.

Già negli ultimi due episodi, gli spettatori sono rimasti sorpresi dalla mutazione che Big Mom ha progressivamente subito a causa della sua ira famelica, mutazione che ha privato l'enorme Imperatrice di quasi tutto il suo peso, rendendola magra e longilinea. La sua figura è ora accostabile a quella si una strega, e il suo potere è esponenzialmente esploso parallelamente al suo cambiamento esterno.

I Mugiwara dovranno lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere, e i prossimi episodi di ONE PIECE ci diranno se la Thousand Sunny resisterà a questo tremendo attacco.