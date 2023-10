ONE PIECE: la supremazia di Gol D. Roger in una statua da collezione da 1000 euro

L’arco narrativo di Wano è stato centrale nell’intera epopea piratesca di ONE PIECE sia per le importanti conseguenze dell’avventura dei Mugiwara ma anche per aver raccontato e approfondito, dal punto di vista di Kozuki Oden, l’ultimo grande viaggio di Gol D. Roger, che lo condusse all’isola di Laugh Tale e gli valse il titolo di Re dei Pirati.

L’inizio della grande era della pirateria si deve proprio a lui, uno straordinario capitano, in grado di fronteggiare Edward Newgate, colui che sarebbe poi diventato l’Imperatore Barbabianca, e formare anche due futuri capitani dalla fama sempre maggiore: prima Shanks il Rosso, uno dei più abili spadaccini dell’universo ideato da Eiichiro Oda, e poi Bugy, diventato da poco Imperatore. Inoltre, è sempre a Roger che si deve il prezioso cappello di paglia, simbolo della serie e oggetto dal profondo valore affettivo per il protagonista Luffy.

Considerate tutte le informazioni rivelate finora, Roger non era solo un abile combattente e un maestro nell’arte della spada, che sfoggiava con la sua Ace, stesso nome di suo figlio, ma anche un profondo conoscitore della storia del mondo, dalle armi ancestrali ai cento anni del grande vuoto, e in grado di “sentire la voce delle cose”. Un personaggio unico che gli artisti di Jimei Palace hanno voluto onorare con una magnifica statua alta 61 centimetri, che potete vedere nelle immagini in calce.

In arrivo sul mercato nel corso del 2024, la statua in questione ritrae un sorridente Roger mentre se la prende con un fragile membro della Marina, sopra a numerose monete d’oro e gioielli, con alle spalle una nave distrutta. L’emblema della pirateria rappresentato al massimo della sua forma, in un prodotto da collezione già prenotabile al prezzo di 990 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per finire, vi lasciamo alle ipotesi su cosa potrebbe significare la D. nel nome, posseduta anche da Roger stesso, e alla differenza di forza tra Sanji e Zoro.