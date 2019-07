ONE PIECE svela le abilità con la spada di un nuovo personaggio

Già dall'inizio della saga, Wanokuni ha mostrato tutto il suo potenziale nell'arte della spada, in quanto paese che ha dato i natali ai samurai e a tante delle lame più forti e resistenti del mondo di ONE PIECE. Dopo aver fatto la sua conoscenza dietro le sbarre, gli ultimi capitoli di Oda hanno rivelato definitivamente la figura di Kawamatsu.

Dopo aver riunito i samurai a Udon, ONE PIECE ha messo in scena alcune lotte dove, oltre Rufy, ci è stato mostrato parte dell'arsenale di tecniche offensive di Kawamatsu il Kappa, uno dei Nove Foderi Rossi che per anni ha fatto da guardia del corpo alla piccola Hiyori Kozuki.

Kawamatsu ha avuto il capitolo 948 quasi tutto per sé, essendo esso intitolato "L'apparizione di Kawamatsu il Kappa", dove si rivela in modo estremamente appariscente con attacchi come lo Yagura Ryuuou.

Il samurai non ha perso occasione per mettere in mostra il suo stile del Kappa, ferendo con la sua spada diversi carcerieri che si trovavano nei paraggi. Unendo le sue capacità da ex yokozuna a quelle da spadaccino, riesce a creare tante tecniche diverse, come la "Yorikiri" o il "Menamugawa".

Le abilità di questo nuovo spadaccino, che potrebbe anche avere come origini gli Uomini Pesce, sono sicuramente però in gran parte sconosciute. Cosa vi aspettate da questo nuovo personaggio inserito in ONE PIECE da Eiichiro Oda?