ONE PIECE svela la copertina dedicata a Law, light novel in arrivo ad aprile

Il mondo di ONE PIECE è vastissimo e talvolta non è possibile coprire tutti gli avvenimenti col solo manga. Sono infatti necessari numerosi dettagli spiegati tramite SBS, databook e aggiunte speciali. Le spiegazioni e l'approfondimento di alcuni personaggi arrivano però anche tramite le light novel, con l'arrivo a breve di quella di Trafalgar Law.

Ad aprile debutteranno il volume 96 di ONE PIECE e la light novel dedicata a Trafalgar D. Water Law, personaggio che sta scalando le classifiche dei fan. Dopo la sua introduzione all'arcipelago Sabaody ha iniziato a farsi spazio nel cast principale prima con la lotta a Doflamingo tramite gli archi di Punk Hazard e Dressrosa e adesso in quella contro Kaido.

Ciò che ha commosso molti è stata però la sua storia, quando ancora bambino fu salvato da Donquijote Rocinante. Tutti questi dettagli saranno narrati nella light novel di Law in arrivo il 3 aprile ma in parte già coperta dai ONE PIECE Magazine, i quali hanno pubblicato nei vari numeri alcuni frammenti di storia. In calce potete osservare la copertina preparata da Eiichiro Oda per il volume scritto da Sho Hinata.

Non è la prima light novel dedicata al mondo di ONE PIECE: dopo quelle dedicate ai lungometraggi, è stata pubblicata lo scorso anno la light novel dedicata a Portgas D. Ace. Arriverà invece in futuro la light novel di Nami.