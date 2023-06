ONE PIECE, svelata la copertina del volume 106: l'anteprima di Oda

Da anni ormai, oltre i tanti capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump, ONE PIECE arriva anche in fumetteria, sia in Giappone che nel resto del mondo. Lo fa con i tankobon che raccolgono i vari capitoli, talvolta anche rivisitati e con correzioni minori o maggiori, per consentire un altro tipo di lettura di questo racconto epocale.

Da tempo, nella versione settimanale, i mugiwara hanno fatto il loro approdo a Egghead, isola che sta rivelando di avere molti più segreti di quanto fosse pensabile all'inizio. La saga si sta poi ingigantendo con altri colpi di scena, ambientati altrove, con il mondo di ONE PIECE in grande fermento. Adesso però è il turno dei tankobon: mentre Eiichiro Oda è in pausa, è in preparazione la pubblicazione del volume 106 di ONE PIECE.

In uscita a luglio, è già pronta l'illustrazione principale. In attesa della versione definitiva, ecco la copertina di ONE PIECE 106 realizzata dal mangaka, con le sue solite fasi di produzione che vedono prima uno sketch e poi una colorazione sommaria, che verrà poi rifatta in occasione della realizzazione effettiva su carta. C'è Rufy in rosso al centro ma soprattutto ci sono tutti i mugiwara: era dal volume 91 che i protagonisti non apparivano tutti insieme sulla copertina di un tankobon e, in aggiunta, stavolta c'è anche Jinbe.

Il cavaliere del mare e gli altri sono approdati su quest'isola con toni freddi e invernali, nonostante il clima imposto dalle diavolerie scientifiche di Vegapunk. Cosa ne pensate di questa nuova illustrazione a tema ONE PIECE? E ricordate quella del volume 105 con i nuovi Yonko?