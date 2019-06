ONE PIECE, svelata la copertina del Volume 93 del manga!

La piratesca opera di Ecihiro Oda, ONE PIECE, sta continuando a mietere colpi di scena uno dietro l'altro nell'ultimo arco narrativo. La meticolosa cura del sensei, dopotutto, è il principale motivo per la quale tutti i pezzi di un titolo tanto longevo riescono a incastrasi perfettamente.

La saga di Wanokuni è entrata prepotentemente nel pieno dell'azione, con un Rufy che ha utilizzato una tecnica particolare con l'haki nell'ultimo capitolo del manga, un espediente con la quale Oda è riuscito a far spezzare le catene che lo tenevano imprigionato e poter fronteggiare l'imminente minaccia firmata Big Mom. Lo stesso capitolo, vi ricordiamo sarà disponibile ufficialmente su Manga Plus in lingua inglese a partire dalla giornata di domani (alle 22 in punto).

Mentre attendiamo gli spoiler per il prossimo numero che uscirà regolarmente settimana prossima, inizia a diffondersi in rete la cover a colori del prossimo tankobon del manga, il volume 93 di ONE PIECE. La copertina a colori in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, debutterà il 4 luglio in Giappone, dedicando l'illustrazione del sensei agli ultimi personaggi protagonisti negli ultimi numeri dell'opera cartacea.

A proposito della saga di Wano, è lo stesso nuovo regista dell'anime, Nagamine, ad avvertire gli appassionati del titolo che ormai il climax dell'arco narrativo sta per arrivare, mettendo un punto conclusivo a questa strepitosa parentesi tutta "samurai".

E voi, cosa ne pensate della cover del volume 93 di ONE PIECE?