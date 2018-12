ONE PIECE: svelati il ritorno del Reverie e la cover del magazine ufficiale!

Nel corso dell'evento dedicato a ONE PIECE all'interno della Jump Festa 2019 abbiamo appreso alcune importanti novità riguardanti diversi aspetti del franchise: la prima è l'immagine di copertina del magazine ufficiale, la seconda è il ritorno di uno dei fronti ancora aperti più attesi dai fan: il Reverie.

Siamo in piena febbre da Jump Festa, e mentre l'edizione 2019 deve ancora passare agli archivi, si cerca di fare ordine tra tutte le novità che la kermesse giapponese ci ha proposto fino a questo momento. Ovviamente, una delle serie che maggiormente è stata sotto le luci dei riflettori è ONE PIECE, il capolavoro targato Eiichiro Oda.

Ebbene, nel corso del panel dedicato all'opera con protagonisti i nostri pirati di Cappello di Paglia, abbiamo appreso alcune interessanti novità che coinvolgono vari aspetti del gigantesco franchise nato intorno al manga originale.

Tra gli altri annunci, ad esempio, è stata ufficializzata la cover del prossimo ONE PIECE Magazine, seguitissimo periodico interamente dedicato alla saga. Come potere vedere voi stessi dal post Twitter di SP Manga riportato in calce all'articolo, la rivista vedrà sulla sua prima pagina proprio Monkey D. Rufy, il protagonista, nella sua versione più potente, il Gear Fourth.

Ma non è tutto: Oda ha parlato in prima persona, rivelando alcuni dettagli importanti su cosa i fan devono aspettarsi dal manga nel corso del 2019. L'autore ha confermato che l'opera si concentrerà su Wano, l'arco narrativo ancora in corso e che vede Rufy scontrarsi con l'imperatore Kaido, con particolare attenzione riservata alla storia di Kozuki Oden, che sembra custodire segreti molto importanti.

Tuttavia il mangaka ci ha tenuto a precisare che il fronte si sposterà di nuovo sul Reverie, l'assemblea dei regnanti che si tiene nella terra sacra di Marijoa, dove, a quanto pare, avrà luogo un incidente dalle conseguenze inaspettate. Che si tratti dello scontro tra Marina e Armata Rivoluzionaria?

Insomma, la carne al fuoco per ONE PIECE sembra non voler accennare a diminuire. Cosa ne pensate di questi due annunci provenienti dalla Jump Festa 2019? Pensate che il prossimo anno sarà migliore di quello che si sta concludendo?