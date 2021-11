ONE PIECE, svelata la cover del volume 101 e la combinazione con i numeri 99 e 100

La Saga di Wano sta lentamente raggiungendo il suo climax e a breve Eiichiro Oda si augura di terminare l'arco narrativo corrente per procedere nella trama con gli avvenimenti già preannunciati in passato. Ad ogni modo, nell'attesa di conoscere gli ultimi risvolti del Wanokuni, ecco l'ultima cover a colori di ONE PIECE.

Durante gli SBS del volume 99, infatti, il sensei rivelò un dettaglio in merito alla prossima saga di ONE PIECE che sarà caratterizzata dalla guerra più grande mai apparsa nel manga. Tuttavia, prima di allora Oda deve concludere lo scontro tra i Mugiwara e il fronte comune di Kaido e Big Mom, impresa di certo non semplice per i nostri eroi che devono fronteggiare le cirume di due imperatori.

Ad ogni modo, il profilo ufficiale del manga ha svelato nelle scorse ore la cover ufficiale del volume 101 di ONE PIECE, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che finalmente va a comporre l'illustrazione originale realizzata dall'autore e suddivisa in tre tankobon. Notiamo al centro, dunque, Rufy e tutti i Mugiwara in fondo, mentre ai lati, nel volume 99 e 101, rispettivamente Big Mom e Kaido.

E voi, invece, cosa ne pensate della cover del nuovo volume, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.