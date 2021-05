ONE PIECE, svelata la cover del volume 99 con un video: si collegherà anche al volume 100

Nel 2021 ha fatto il suo esordio il capitolo 1000 di ONE PIECE, un numero pregno di significato e che porta Eiichiro Oda a essere uno dei pochi mangaka a raggiungere una pubblicazione così lunga. Tuttavia ONE PIECE sta per raggiungere anche il volume 100, un altro numero molto importante.

Manca ancora qualche giorno prima della pubblicazione di questo tankobon, dato che solo a giugno sarà presentato il volume 99 di ONE PIECE. Ma la Shueisha e il mangaka hanno già qualche piccola sorpresa per i fan.

Da pochissimo tempo, l'account ufficiale del manga ha mostrato la copertina di ONE PIECE 99 in bassa risoluzione, accompagnando l'immagine con il video in cui Oda mostra come ha deciso la composizione della copertina. Cambiando idea spesso, il mangaka ha poi optato per una composizione che porterà ONE PIECE volume 99, volume 100 e volume 101 ad avere un disegno componibile.

Nell'immagine del volume 99 vediamo Big Mom, Jinbe, Usopp e una Nico Robin tagliata sul lato destro, con il suo disegno che proseguirà nell'immagine del volume 100 dove presumibilmente ci saranno Rufy e Kaido, per poi continuare con il resto dei nemici e dei Mugiwara nel volume 101. Una cosa simile fu fatta per i volumi 21 e 22 di ONE PIECE che vedevano lo scontro tra i Mugiwara e la Baroque Works.

Il volume 99 sarà disponibile in Giappone il 4 giugno, mentre il volume 100 arriverà nell'ultimo quadrimestre del 2021. L'uscita del volume 101 invece probabilmente sarà situata ad inizio 2022. Il capitolo 1014 di ONE PIECE che sarà pubblicato la prossima settimana sarà inoltre l'ultimo del volume 100 se verrà mantenuta la quantità attuale di capitoli per volume.