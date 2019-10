ONE PIECE: svelata la data di uscita italiana del Volume 92!

Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione del Volume 91 di ONE PIECE, distribuito in Italia da Edizioni Star Comics durante il periodo estivo. Oggi, finalmente, la casa editrice ha svelato la data di uscita del nuovo tankobon, insieme ad una serie di altri dettagli utili. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci poco fa.

"Dopo il loro arrivo nel paese di Wa, i componenti della ciurma di Cappello di Paglia si sono trovati subito coinvolti in una battaglia con i pirati delle cento bestie capitanate dal terribile imperatore Kaido! Nel volume precedente, il capitano nemico ha assunto le sembianze di un gigantesco drago e sta minacciando sia Rufy che Law. Come faranno ora i nostri pirati preferiti a tirarsi fuori da questa situazione? La battaglia sta per iniziare… per scoprire chi uscirà vincitore dallo scontro non perdete ONE PIECE n. 92, che sarà presto disponibile in collana YOUNG!".

La sinossi del nuovo Volume è stata inoltre così riassunta dalla casa editrice: "L’imperatore Kaido fa il suo ingresso sulla scena, ma quello che si trovano davanti Rufy e compagni è un drago gigantesco, che scaglia un Boro Breath sul gruppo di Nami! Infuriato per l’attacco ai danni dei suoi amici, Rufy si scaglia contro la potente creatura con tutte le sue forze, ma cosa ottiene...?!".

ONE PIECE Volume 92 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e su Amazon a partire dal 30 ottobre 2019. La raccolta comprenderà i capitoli dal 922 al 931 e costerà 4,30€. La lunghezza sarà di 192 pagine.

Nel caso in siate alla ricerca di altre novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovissimo ONE PIECE DOORS.