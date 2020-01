ONE PIECE: svelata la data di uscita italiana del Volume 93

Sono passati poco più di tre mesi dall'arrivo in Italia del Volume 92 di ONE PIECE e a quanto pare, Edizioni Star Comics non ha intenzione di aspettare oltre per iniziare la distribuzione dei nuovi capitoli. Di seguito vi proponiamo il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice, completo di data di uscita e altri interessanti dettagli.

"L’appuntamento con ONE PIECE – la celeberrima opera del maestro Eiichiro Oda che godrà di una trasposizione in live-action su Netflix –torna a febbraio. Dopo lo scontro con l’imperatore Kaido – trasformatosi in un terribile drago – i pirati più bizzarri che ci siano, tra pericoli imminenti e fughe insidiose, affronteranno nuove avventure e misteri. Il numero 93 di una delle più famose saghe fumettistiche mai viste sta per tornare per appassionare tutti i lettori che ne aspettano con impazienza l’uscita, non perdetelo!"

La sinossi del nuovo Volume è stata inoltre così riassunta dalla casa editrice: "Robin, invitata al palazzo dello shogun insieme alla splendida cortigiana Komurasaki, viene scoperta dagli uomini di Orochi mentre sta cercando di reperire qualche preziosa informazione, e si ritrova in grave pericolo. Cappello di Paglia, invece, dopo il drammatico scontro con il potentissimo Kaido, tenta di fuggire dalla Cava dei Prigionieri…".

ONE PIECE Volume 93 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e su Amazon a partire dal 5 febbraio 2020. La raccolta comprenderà i capitoli dal 922 al 942 e costerà 4,30€. La lunghezza sarà di 208 pagine.

ONE PIECE Volume 93 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e su Amazon a partire dal 5 febbraio 2020. La raccolta comprenderà i capitoli dal 922 al 942 e costerà 4,30€. La lunghezza sarà di 208 pagine.