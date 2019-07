ONE PIECE: svelata la nuova arma creata dal pirata Queen

Il capitolo 949 di ONE PIECE ha mostrato diverse scene, tra cui quella del sacrificio di Rufy. Grazie a quest'ultimo gesto, la coalizione che favorisce la fazione Kozuki sembra essere riuscita a controllare e ottenere il benestare dei prigionieri di Udon, che si sono visti concedere una seconda possibilità di servire il loro clan originale.

Ma cos'ha portato a questo cambio di mentalità in questo piccolo esercito che ha affrontato Rufy e compagni negli ultimi capitoli di ONE PIECE? La creazione di un'arma biologica da parte di Queen la Piaga.

Nel campo di prigionia di Udon rimanevano ancora alcuni carcerieri, naturalmente sotto ordini di Queen. Il membro de "Le tre calamità" della ciurma di Kaido delle Cento Bestie a quanto pare è riuscito a creare un'arma basata su un virus che lui stesso ha chiamato "Mummia" a causa degli effetti che provoca sul corpo. Quando le guardie, incapaci di colpire Rufy e gli altri guerrieri, hanno deciso di sparare i loro proiettili verso gli altri prigionieri, si sono visti gli effetti di questo virus.

La piaga contenuta nel proiettile si mostra nel punto di contatto con la pelle e porta a un bruciore infernale che si espande rapidamente su tutto il corpo, provocando anche emorragie. La vittima viene lasciata in un'agonia senza scampo e che, ad ogni tocco con altre persone, può fare in modo da far espandere il virus a tutti gli individui circostanti. Babanuki menziona come quest'arma sia il capolavoro di Queen e, come fa supporre il nome, alla fine chi ne viene colpito rimane rinsecchito come una mummia.

Questa nuova arma introdotta in ONE PIECE è sicuramente pericolosa e anche personaggi come Rufy che possono utilizzare l'Haki potrebbero avere difficoltà nel resistere. Vedremo altre armi del genere sintetizzate da Queen e dagli altri membri della ciurma di Kaido? Intanto, il mangaka di Dr. Stone Boichi ha ridisegnato un capitolo su Zoro e sembra che non sarà il solo a ridisegnare alcune scene fondamentali di ONE PIECE.