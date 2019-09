ONE PIECE: svelata una nuova figure dedicata a Dracule Mihawk

L'account Twitter @MechanicalJapan ha recentemente rilasciato alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate a una nuova e splendida figure a tema ONE PIECE, famoso manga realizzato da Eiichirō Oda, e specificatamente dedicata a Dracule Mihawk.

Andando più nel dettaglio, la figure targata Bandai Spirits rientra nella collezione Treasure Cruise World Journey e vede Mihawk indossare quelli che sono indumenti spiccatamente ispirati a quelli presenti nell'arco narrativo di Wano. La figure sarà alta 21cm e verrà venduta a un prezzo che girerà tra i 35 e i 45 euro, il tutto con uscita prevista a marzo 2020 e preorder disponibili già da ora.

One Piece è un famoso manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato ufficialmente pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è invece curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001. Inoltre, nel caso foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è anche disponibile la recensione del volume 91 del manga di ONE PIECE.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato alla realizzazione di un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è invece edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Inoltre, il franchise ha visto il sopraggiungere di un nuovo film animato intitolato ONE PIECE: Stampede, giunto recentemente nelle sale nipponiche. Nel caso in cui non doveste conoscerlo, qui di seguito potete leggere la sinossi della pellicola:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."

