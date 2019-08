ONE PIECE: svelata la nuova missione dell'Armata Rivoluzionaria

Nel capitolo 952 del manga di ONE PIECE Kin'emon si trova in grande difficoltà per proseguire con il suo piano di riconquista. Scopriamo insieme i dettagli.

Mentre la serie anime di ONE PIECE prosegue con l’arco di Wano Country, il manga è già arrivato ad un punto decisivo. Leggendo il fumetto infatti si è visto Monkey D. Luffy, che ha mostrato le sue abilità da samurai, dare un importante aiuto all’Armata Rivoluzionaria, ma un nuovo problema ha subito colpito il gruppo. E se Kin’emon vuole avere indietro Wano ha bisogno di completare una nuova missione, il prima possibile.

Di recente è uscito il capitolo 952 di ONE PIECE, ed ha permesso ai fan di capire i prossimi obiettivi dei ribelli. Kin’emon ha sentito dai sui compagni che la fortezza di Udon ha giurato fedeltà all’armata, ma è sorto un piccolo insignificante problema..non ci sono armi disponibili per far fronteggiare Orochi e i Pirati delle cento Bestie anche alle nuove reclute.

“Ci sono altri soldati che ci aiuteranno. Ma prima di tutto devo far presente un problema. Ci sono numerose fabbriche di armi sparse per tutta Wano, ma quasi tutte producono per l’esportazione in paesi stranieri.” Queste sono le parole che Raizo dice a Kin’emon.

“Ciò che il samurai vuole davvero usare sono spade e lance. Ma siccome Orochi ha reso un crimine possedere qualsiasi arma a Wano, sono difficili da reperire. Se non abbiamo una spada per ciascun soldato desideroso di combattere, non sarà una vera battaglia.”

Chiaramente l’Armata Rivoluzionaria avrà bisogno di risorse per abbattere i Pirati delle cento Bestie. Orochi ha bandito le armi per evitare qualsiasi insurrezione popolare, e questa legge non fa che ostacolare le persone. Wano è stata scossa dalla volontà del clan Kozuki di riconquistare quella terra, ed ora è il turno di Kin’emon, che dovrà occuparsi di fornire tutte le armi ai cittadini che vogliono aiutarlo.