ONE PIECE: svelata una splendida figure di Zoro in pieno stile Wano

Quello di ONE PIECE è un franchise di dimensioni gigantesche che nel corso di questi lunghi anni si è imposto come una delle più importanti pietre miliari dell'industria anime/manga, divenendo così un punto di riferimento per milioni di lettori e spettatori e per numerosissime opere del genere che sarebbe apparse più avanti.

Come tutti i fan sicuramente sapranno, in questi ultimi mesi la serie animata è giunta al tanto atteso arco narrativo di Wano, il quale ha portato i nostri pirati preferiti a doversi scontrare con tutto un nuovo mondo caratterizzato da una propria cultura, stili di vita e, ovviamente, minacce nascoste a ogni angolo. Gli episodi dell'opera si stanno infatti rivelando un rush d'emozioni che il pubblico si sta divorando - seppur recentemente il Coronavirus abbia costretto lo staff al lavoro sull'anime a mettere in pausa la produzione -, quindi non dovrebbe stupire che molte società stiano tentando di sfruttare l'occasione.

Gli ultimi a essere finiti sotto la luce dei riflettori sono i ragazzi di MegaHouse, i quali hanno presentato al pubblico una nuova figure a tema ONE PIECE e dedicata specificatamente a Zoro. La società ha infatti pubblicato una serie d'immagini su Twitter - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - attraverso le quali è possibile vedere il nostro spadaccino preferito pronto per lo scontro e vestito da vero samurai, in pieno stile Wano. Secondo quanto dichiarato, il prodotto sarà venduto al prezzo di circa 120€ e verrà reso disponibile a fine novembre 2020, anche se tutti gli interessati potranno prenotarlo già dal primo maggio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente aveva fatto molto parlare un esilarante cosplay low budget a tema ONE PIECE e raffigurante la straziante morte di Ace.