ONE PIECE: svelata finalmente anche la statua di Nico Robin

Nel 2016 un terremoto colpiva la città di Kumamoto causando danni per oltre 5 miliardi di yen. In quell'occasione, tuttavia, il capoluogo dell'omonima prefettura ricevette delle donazioni piuttosto importanti da un individuo che altri non era che Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE

Kumamoto è infatti la città natale del sensei e quando venne a sapere del terremoto prese molto a cuore la causa di dare un aiuto, soprattutto economico, alla comunità. Oda strappò a favore del territorio due assegni rispettivamente di 300 e 500 milioni di yen (2,3 milioni di euro e poco meno di 4 milioni di euro) per aiutare la città a risollevarsi dalla catastrofe naturale.

Per ringraziarlo della donazione, la Prefettura di Kumamoto ha omaggiato l'autore collocando nei punti più danneggiati una statua a tema ONE PIECE, più precisamente i componenti della ciurma di Rufy. Sono ormai pochi i Mugiwara che mancano all'appello, mentre l'ultima presentata nelle scorse ore è stata dedicata all'archeologa della ciurma, Nico Robin. Potete dare un'occhiata alla statua in questione grazie alla foto scattata all'inaugurazione e allagata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova statua realizzata in onore di Eiichiro Oda, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.