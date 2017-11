One Piece: svelata una nuova linea di Funko Pop con nuovi personaggi

ha confermato l'arrivo di una seconda ondata di Pop figure dedicate ai personaggi di. Dopo una prima release di prodotti, avvenuta qualche tempo fa e che non aveva soddisfatto totalmente i fan, ecco arrivare la nuova linea.

I nuovi Funko Pop di One Piece ritraggono Boa Hancock, Franky, Zoro e Nami nelle loro versioni aggiornate alla seconda metà dell'opera di Eiichiro Oda - con gli outfit, quindi, che indossano negli archi narrativi ambientati due anni dopo la saga della Battaglia di Marineford.

La descrizione ufficiale dei Funko recita:

"Una nuova serie di Pop dedicati a One Piece è qui! Con l'imperatrice pirata Boa Hancock, il maestro spadaccino Zoro, il carpentiere cyborg Franky e la straordinaria navigatrice Nami, collezionali tutti e mentre fai vela per i mari dell'universo di One Piece!"

Qual è il vostro Funko Pop di One Piece preferito?