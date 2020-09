ONE PIECE: svelate due splendide figure dedicate a Inuarashi e Nekomamushi

Tra gli innumerevoli franchise che sono riusciti a imporsi con forza all'interno della nostra amata industria, figura in particolare ONE PIECE, epopea che nel corso di questi lunghi decenni è riuscita a conquistarsi le attenzioni di un pubblico sterminato, tra lettori e spettatori sparsi in tutto il mondo.

Vista la grande fama ottenuta dalla serie, andata ampliandosi nel tempo attraverso innumerevoli produzioni parallele, tra film animati, spin-off, videogiochi e molto altro ancora, numerose compagnie hanno deciso di lanciarsi nella mischia tramite la creazione di gadget a tema pensati per attirare l'attenzione dei collezionisti più accaniti, prodotti spesso dedicati ai personaggi più famosi della serie così da poter puntare a un bacino d'utenza il quanto più vasto possibile.

I ragazzi di Butt & Milos Studio hanno però preferito seguire una strada inusuale, svelando al pubblico due nuove figure a tema ONE PIECE dedicate a Inuarashi e Nekomamushi, personaggi che per quanto apprezzati da molti, rappresentano figure "di nicchia" rispetto a molti altri volti noti del brand. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, entrambi i lavori si caratterizzano per una grande attenzione ai dettagli, con una resa finale a dir poco fantastica. Secondo quanto svelato dalla società, i due prodotti sono già preordinabili per un prezzo pari a circa 160 euro l'uno, mentre la release è stata fissata per i primi mesi del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente Eiichiro Oda è tornato a parlare di ONE PIECE e, in particolare, del suo finale. Inoltre, sempre Oda ha recentemente "caricato" i fan per l'imminente uscita del 100° volume di ONE PIECE.