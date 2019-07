ONE PIECE: svelate una nuova serie di informazioni aggiuntive su 3 personaggi!

Ieri vi abbiamo svelato delle curiosità su ben quattro personaggi di ONE PIECE, il famoso manga piratesco di Eiichiro Oda. Oggi, a sorpresa, sono stati svelati dei nuovi dettagli su altri tre personaggi secondari, andiamo a scoprirli insieme.

I primi due sono Vito e Gotti, i membri dell'equipaggio dei Pirati Firetank. Secondo quanto rivelato dalle nuove informazioni, i due sottoposti di Bege avrebbero rispettivamente 36 e 33 anni e sarebbero alti 2,42 e 3,75 metri. Entrambi originari di West Line, i loro cibi preferiti sono zuppa di pomodoro e calzone. Oda ha specificato che Gotti avrebbe perso il suo braccio durante una missione per conto dei Firetank, prima dell'allenza con Big Mom. L'arto mancante fu sostituito successivamente da una minigun, arma con cui egli si dimostrò subito particolarmente efficente. La testa di Gotti vale ben 90.000.000 di belly, mentre quella di Vito 95.000.000.

Il terzo personaggio trattato è Haredas, lo scienziato nativo di Bilca. Haredas è alto due metri e mezzo e ha 97 anni, i dolci sono il suo cibo preferito. La sua età inoltre, lo rende il secondo personaggio più anziano di ONE PIECE dopo Kureha.



Secondo quanto rivelato dall'autore, Haredas cominciò a studiare le scienze meteorologiche per passione all'età di 15 anni, finendo per scoprirne velocemente tutti i segreti. Con il passare del tempo, il suo genio lo portò a contribuire alla costruzione di Weatheria, l'isola artificiale su cui Nami si allenerà durante il timeskip. Lo scienziato riprese il suo studio dei fenomeni meteorologici all'età di 30 anni, appena terminata al costruzione della città.

