ONE PIECE: svelate una serie di nuovissime informazioni aggiuntive su altri 4 personaggi!

Qualche giorno fa abbiamo condiviso con voi alcune nuovissime informazioni su tre personaggi di ONE PIECE: Carrot, Bastille e Hack. Oggi, sono state svelate altre novità riguardanti un manipolo di personaggi secondari, andiamo a scoprirle insieme.

I primi due sono il Gatto-vipera (Nekomamushi in originale) e il Cane-tempesta (Inuarashi), la coppia di sovrani legati ai moschettieri, i combattenti di Zo che abbiamo analizzato di recente. Secondo le informazioni, il Gatto-vipera avrebbe quarant'anni (venti durante la conquista di Wano ad opera di Kaido), sarebbe alto tre metri e diciotto centimetri e originario di Grand Line. Il Cane-tempesta condivide con il co-regnante l'età e il luogo di nascita, per quanto riguarda l'altezza invece Inuarashi sarebbe più alto di 4 centimetri. Il piatto preferito di entrambi i Re sono le Lasagne. In un ultimo appunto, ci viene rivelato che Nekomamushi non possiede Haki, mentre Inuarashi può fare affidamento sulle ambizioni della percezione e dell'armatura.

Zunesha è un'altra delle creature approfondite. Il gigantesco elefante millenario è alto più di 35 chilometri, è nato a Grand Line e il suo frutto preferito è la mela. Il genere dell'elefante rimane segnato come "sconosciuto". Eichiiro Oda ha inoltre rivelato che il nome corretto è Zunesha e non Zunisha, come è stato erroneamente tradotto. Il nome deriva dal Dio della religione induista Ganesha, spesso raffigurato con le sembianze di un elefante.

L'ultimo personaggio trattato è Perona, l'ex comandante degli Wild Zombie e ora piratessa della Thriller Bark di Gekko Moria. Perona è un'umana di venticinque anni alta un metro e sessanta, il suo luogo di origine è il West Blue e il suo piatto preferito è il Bagel Sandwhich. Secondo quanto rivelato da Oda, il suo vero nome è confermato essere Perona e non Perhona, come erroneamente tradotto; inoltre, nelle bozze, la ragazza avrebbe dovuto essere molto più tetra e apatica, Oda però decise di modificare queste caratteristiche per non renderla troppo "inumana".

