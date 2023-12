ONE PIECE: svelati il cast dei nuovi personaggi e le sigle del prossimo Arco Narrativo!

L'Arco narrativo di Wano ha accompagnato gli spettatori di One Piece per diverso tempo, ma è arrivato il momento di voltare pagina. Dal Jump Festa sono emerse alcune novità riguardo le future avventure dei Cappello di Paglia.

Come accade di solito in One Piece, ogni saga che si rispetti vede l'introduzione di un vasto numero di personaggi che interagiranno con Luffy e compagni durante la narrazione. La Jump Festa 2024 ha regalato ai fan i design in versione animata di molte new entry, svelandone il cast di doppiatori.

Yohei Tadano sarà il Dr. Vegapunk, protagonista di un divertente quesito a cui ha risposto Oda in persona recentemente. Shuhei Sakaguchi interpreterà Shaka, mentre Aya Hirano darà voce a Lilith. Seguono Ryoko Shiraishi per Edison, Tokuyoshi Kawashima per Pythagoras, Mutsumi Tamara per York e Kaede Hondo per la piccola Atlas.

Le novità non finiscono qui per l'anime di One Piece: sono state rivelate anche le Opening ed Ending per l'Arco di Egghead, che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi e vedrà la ciurma di Rufy affrontare nuove avversità sul proprio cammino.

La sigla di apertura si intitolerà "Aaah!" e sarà cantata da Hiroshi Kitadani, lo storico cantante della prima leggendaria opening, "We Are". La sigla finale, "Dear Sunrise" avrà invece Maki Otsuki come interprete musicale.

Il nuovo segmento narrativo inizierà il 7 Gennaio 2024.

Prima di lasciarvi alla sezione commenti per discutere dei nuovi annunci riportati, vi segnaliamo che è stato clamorosamente annunciato il remake di One Piece, quindi restate sintonizzati su Everyeye per altri aggiornamenti sul Jump Festa 2024!