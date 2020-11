ONE PIECE: svelati i dettagli sulla terribile arma di Queen

L'ultimo capitolo di ONE PIECE ci svela i dettagli sul quello che sembra essere un virus artificiale creato da Queen. Il suo nome è Kori Oni. Vediamo insieme cosa si è scoperto.

Nelle precedenti pagine del manga di Eiichiro Oda avevamo assistito a come alcuni samurai colpiti dalla mitragliatrice di Queen, uno degli All-Stars dei Pirati delle Cento Bestie, stessero sentendo più dolore del normale. Con l'avanzare della storia assistiamo ora ai veri effetti del virus contenuto nei proiettili dell'arma del malvagio pirata: gli sfortunati guerrieri, infatti, hanno iniziato a sentir congelare il proprio corpo e successivamente a trasformarsi in quelli che sembrano essere dei veri e propri Oni, ovvero gli orchi del folklore giapponese. Gli effetti del virus non si limitano a questo in quanto, oltre ad essere contagioso, veniamo a sapere che esso causa nei malcapitati un aumento della ferocia e della massa muscolare in quantità insostenibili da un uomo comune, portando i contagiati alla morte entro un'ora.

Col dilagarsi della piaga nella zona del palcoscenico di Onigashima il perfido creatore del virus mette in scena, per il proprio divertimento una caccia all'uomo: affidando l'antidoto a Scratchmen Apoo, rinchiude tutti i presenti nella piazza per una sorta di gioco mortale in cui i protagonisti avranno salva la vita solamente impossessandosi della cura.

