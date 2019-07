ONE PIECE: svelati i due doppiatori che daranno la voce a O-Kiku e O-Tama

La saga di Wanokuni si sta arricchendo con nuovi e vivaci personaggi, come è solito fare ONE PIECE ad ogni saga. Eiichiro Oda stavolta però sembra aver deciso di fare le cose ancora più in grande, facendo convergere tantissime ciurme e tantissimi personaggi potentissimi nel paese isolazionista di Wanokuni, che si illuminerà con due nuove voci.

Dopo l'arrivo di Komurasaki, l'anime di ONE PIECE ammette nel cast due doppiatori che andranno a dare la voce a due personaggi per il momento esclusivi di quest'ultimo arco narrativo. E sono due voci di notevole spessore, considerati i trascorsi nel mondo dell'animazione del paese del Sol Levante.

Il numero 33 di Weekly Shonen Jump ha rivelato che il cast di ONE PIECE si amplia con Megumi Han, che darà la voce alla piccola O-Tama, e Mariya Ise, nuova voce di O-Kiku. Le due doppiatrici provengono da un'esperienza con Hunter X Hunter, con la Han che si è occupata di dare la voce a Gon, mentre la Ise a Killua.

ONE PIECE è entrato da poco tempo in un arco che si preannuncia epico. Dopo essere fuggito dal territorio di Big Mom insieme ai membri della sua ciurma, Monkey D. Rufy si dirige a Wanokuni dove vari alleati lo aspettano per tentare l'assalto a un altro imperatore: Kaido delle Cento Bestie. Con l'aiuto di Kin'emon e Trafalgar Law, oltre ad altri personaggi, Rufy dovrà riuscire a sconfiggere il mostro e liberare finalmente l'isola dopo vent'anni di tirannia, e affermandosi così nel panorama della pirateria come aspirante Re dei Pirati.