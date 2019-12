ONE PIECE: svelati finalmente i frutti del diavolo di Brook e Gekko Moria

Una delle occasioni per scoprire la maggior quantità di dati dall'imponente immaginario di Eiichiro Oda è dedicarsi alla lettura del ONE PIECE Magazine, un volume speciale ricco di curiosità, interviste e succose informazioni in merito al capolavoro piratesco di Weekly Shonen Jump.

L'importanza della rivista a cadenza irregolare è tale che permette di conoscere diverse informazioni su alcuni dei personaggi più importanti del franchise. Nell'ottavo numero, infatti, uno sketch ad opera del sensei rivela l'aspetto delle sorelle di Barbanera, personaggi che sono entrati in contatto persino con Portoguase D. Ace. Non sappiamo se gli schizzi sono risalenti a una precedente versione di ONE PIECE, ma resta pur vero che si tratta di una particolare curiosità in merito alla figura di Teach.

Come promesso, inoltre, il volumetto speciale ha finalmente rivelato il design dei frutti del diavolo di Gekko Moria e Brook, rispettivamente lo Shadow Shadow e lo Yomi Yomi. Il buffo aspetto di questi frutti, ovviamente, potete ammirarli in calce alla notizia grazie ai leak di ScotchInformer, uno dei massimi esperti di ONE PIECE al mondo.

All'interno della rivista, inoltre, sarà presente un'intervista a Nagamine, regista della saga di Wano, e uno strepitoso poster da ricercato di Sanji. Ad ogni modo, eventuali curiosità dal ONE PIECE Magazine le troverete, come sempre, tra le nostre pagine. E voi, invece, cosa ne pensate dei frutti del diavolo di Brook e Gekko Moria? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.