ONE PIECE: svelati i Frutti del Diavolo di Mr.3 e Wapol

L'immenso immaginario di Eiichiro Oda in ONE PIECE è caratterizzato da numerosi elementi affascinanti, uno dei quali che riguarda i fantomatici "Frutti del Diavolo", alimenti dall'origine misteriosa in grado di fornire straordinari poteri a colui che li ingerisce, al prezzo di rinunciare alla capacità di nuotare.

Ad ogni uscita del ONE PIECE Magazine, una rivista interamente dedicata all'opera omonima di Oda sensei, l'autore ne approfitta per rilasciare l'aspetto di alcuni dei Frutti del Diavolo. La scorsa volta, infatti, abbiamo avuto modo di ammirare quello di Gekko Moria e di Brook, uno dei membri dei Mugiwara, caratterizzati da una forma iconica.

Protagonisti dell'ultima uscita della rivista, invece, sono i rispettivi frutti di Wapol, il sovrano di Black Drum, e Mr. 3 (conosciuto anche come "Galdino"), nonché colui che è stato fondamentale nella Battaglia di Marineford nel salvataggio di Ace. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al Baku Baku no Mi e al Doru Doru no Mi nella scan allegata in calce alla notizia. Vi ricordiamo, inoltre, che tra le nostre pagine sono già disponibili i primi spoiler del capitolo 978 di ONE PIECE, una puntata che promette nuovi eclatanti colpi di scena.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi due Frutti del Diavolo, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.