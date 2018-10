ONE PIECE: svelati i ruoli di Franky e Robin nella saga di Wano

Nel corso dell'ultimo capitolo del mancga di Eiichiro Oda, ONE PIECE, abbiamo avuto l'occasione di scoprire qual è il ruolo che due membri della ciurma di Rufy, Robin e Franky, ricoprono all'interno del piano architettato da Kinemon per abbattere il temibile tiranno del paese di Wano: l'imperatore Kaido.

Il manga di ONE PIECE, opera di Eiichiro Oda, è entrano a pieno titolo all'interno dell'arco narrativo dedicato all'isola di Wano. Come ogni appassionato saprà, si tratta di un paese estraneo al Governo Mondiale, che ha le sue leggi e le sue autorità autonome. L'essere più potente e più pericoloso è senza dubbio Kaido, uno dei quattro imperatori che si dividono i mari del mondo, che funge da costante deterrente nei confronti di possibili ribellioni. La ciurma di Rufy è approdata sull'isola proprio con lo scopo di abbattere tale regime, e per farlo si affida al piano architettato da Kinemon, che coinvolge anche i pirati Heart (capitanati da Trafalgar Law) e gli abitanti ribelli della stessa Wano.

Ogni membro dei Mugiwara ha un compito, specialmente quelli giunti sull'isola mentre Rufy era impegnato nel salvataggio di Sanji, nel corso della saga precedente. Due di loro in particolare hanno dei compiti fondamentali: Franky, ad esempio, si è finto un normale carpentiere e, grazie alle sue straordinarie doti, è riuscito a diventare l'allievo di colui che ha costruito il castello di Kaido. Il suo compito sarà quello di procurare le planimetrie del posto, in modo da facilitare l'ingresso e la fuga delle forze rivoltose al momento dell'attacco. Altrettanto cruciale è il ruolo di Robin: la ragazza, vista la sua avvenente bellezza, non ha avuto difficoltà nel farsi un nome come geisha, riuscendo a raggiungere persino gli ambienti vicini allo Shogun, Orochi, cosa che garantirà senza dubbio informazioni preziosissime.

Gli altri componenti del gruppo hanno anche loro dei compiti, ma nessuno comporta una missione sotto copertura. Ovviamente il piano dovrà scontrarsi con l'ormai tradizionale incapacità della ciurma nel mantenersi in incognito, in particolar modo Rufy, che sembra aver già mandato tutto all'aria nel corso dell'ultimo capitolo, in cui ha attaccato senza riflettere niente di meno che Kaido in persona. Ora che l'imperatore, nella sua spaventosa forma di drago, ha Rufy a portata di mano, non sarà facile portare a termine il piano, con le coperture di Franky e Robin che potrebbero anche saltare di conseguenza.

Non ci resta che attendere e vedere in che modo i nostri protagonisti riusciranno a cavarsela in un ambiente tanto ostile e contro un nemico che sembra davvero non avere rivali.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 19 luglio 1997. L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.