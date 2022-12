ONE PIECE, svelati i titoli dei prossimi episodi: le ali di Rufy

L'anime di ONE PIECE sta proseguendo lentamente nella trasposizione del manga di Eiichiro Oda, una questione dettata però dalle esigenze di una produzione settimanale che allo stesso tempo non deve avvicinarsi eccessivamente alla controparte cartacea onde evitare l'aggiunta di episodi filler.

Purtroppo, però, in concomitanza con le vacanze natalizie TOEI Animation ha dovuto rivedere i piani sulla programmazione insieme alle emittenti televisive. Per tre settimane, infatti, l'anime andrà in pausa per poi tornare con la puntata n°1046 il prossimo 7 gennaio 2023. Ad ogni modo, l'attesa potrebbe comunque giovare al team che in questo modo potrà ulteriormente migliorare il comparto tecnico di ONE PIECE, soprattutto in virtù dei prossimi episodi che saranno intitolati secondo la programmazione che qui segue:

Episodio 1044: Frizione! Un Demone Incarnato, Robin!;

Episodio 1045: Maledetto! La Minaccia Incombente di Kidd e Zoro!"

Episodio riassuntivo il 25 dicembre;

Pausa l'1 gennaio 2023;

Episodio 1046: Una Battaglia ad Alto Rischio! Entrambe le Ali Scendono in Campo!"

Le aspettative si fanno altissime visto i personaggi coinvolti nelle prossime puntate, soprattutto nella puntata che vedrà il ritorno dell'anime con Sanji e Zoro protagonisti. E vo, invece, che aspettative avete per gli episodi in arrivo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.