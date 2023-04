ONE PIECE, svelati i titoli dei prossimi episodi: Zoro e Sanji all'attacco

L'anime di ONE PIECE si sta addentrando nelle fasi conclusive della Saga di Wano e, a breve, inizieranno gli scontri finali. Prima che arrivi la resa dei conti tra Kaido e Rufy, è il turno di Zoro e Sanji di prestarsi ad un combattimento che si preannuncia ricco di colpi di scena.

I fronti si stanno spaccando, una tattica riuscita per separare Big Mom da Kaido e dare così modo al capitano dei Mugiwara di sfidare l'Imperatore in un ultimo scontro. TOEI Animation, tuttavia, vuole concentrare i riflettori anche sugli altri combattimenti principali dell'arco narrativo, due di questi che vedono coinvolti le ali del futuro re dei pirati: Zoro e Sanji. In rete, infatti, sono trapelate nelle scorse ore i titoli dei prossimi episodi dell'anime che qui seguono:

Episodio 1058 (16 aprile): Kazenbo Attacca! La Mano del Demone di Orochi Incombe"

Episodio 1059 (23 aprile): La Difficoltà di Zoro! Un Mostro! Il Red dell'Incendio"

Episodio 1060 (30 aprile): I Segreti di Enma! La Spada affidata a Zoro"

Episodio 1061 (5 maggio): L'Attacco dei Diavolo! Sanji contro Quuen"

