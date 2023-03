ONE PIECE, svelato l'albero genealogico di Zoro! Genitori e famiglia rivelati

Spesso Eiichiro Oda non ha voluto approfondire molto la storia e la genealogia dei personaggi di ONE PIECE per riservarsi delle sorprese di trama da raccontare in seguito. È stato il caso con il protagonista Monkey D. Rufy, legato a personalità importanti del mondo come il leggendario ammiraglio Garp e il temibile rivoluzionario Dragon.

Lo stesso discorso può essere fatto per Sanji, scoperto essere un Vinsmoke soltanto durante la saga di Zou e di Whole Cake Island, con tutta la storia della famiglia venuta a galla. Ma il discorso non può essere fatto per Roronoa Zoro, lo spadaccino le cui origini sono avvolte nell'ombra ma che sempre più spesso, specie durante la saga di Wano, è stato associato alla famosa famiglia Shimotsuki, un gruppo di samurai che era anche della casata di uno dei daimyo del paese, prima della caduta per mano di Kaido e Orochi.

E adesso, nelle SBS del volume 105 di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha voluto non soltanto confermare le sue origini ma dare tutta la genealogia di Roronoa Zoro. Il mangaka inizia con queste parole: "Ci sono tante domande riguardanti la genealogia di Zoro. Non penso che ci sia il bisogno di elaborarle ulteriormente, quindi lo annuncio qui". Così ha inizio la pagina "L'albero genealogico di Zoro" disponibile in basso, che rivela per l'appunto i genitori e la famiglia di Zoro.

Tutto iniziò 55 anni fa quando Shimotsuki Kozaburo, creatore di Enma, prese il largo da Wano insieme ad altre 25 persone. Tra queste persone c'erano anche Furiko Shimotsuki, sorella maggiore di Ushimaru Shimotsuki, e il carpentiere Minatomo. 52 anni prima, questo gruppo approda su una piccola isola dell'East Blue e si stabilisce lì con dieci membri, dopo aver salvato un villaggio da un gruppo di banditi. Così nacque l'eredità degli Shimotsuki sull'isola.

Shimotsuki Kozaburo sposò una ragazza del villaggio, da cui nacque Shimotsuki Koshiro. Quest'ultimo sposò una donna sconosciuta e da questa unione nacque Shimotsuki Kuina. Sull'isola rimase anche Furiko, che sposò uno spadaccino del villaggio, Roronoa Pinzoro. Il figlio dei due fu Roronoa Arashi, un guerriero che perì in battaglia contro dei pirati, che sposò Tera, figlia di un criminale, morta poi per malattia. Da questa unione, nacque Roronoa Zoro.

Quindi sappiamo i nomi dei genitori di Zoro, ovvero Arashi e Tera. In sostanza, l'ex daimyo Ushimaru che aiutò Yamato è anche il prozio di Zoro, legando lo spadaccino della ciurma di protagonisti di ONE PIECE a una casata lustrissima. Invece, Zoro e Kuina sono cugini alla lontana. Ecco quindi tutta la verità sulla famiglia di Zoro.